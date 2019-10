Reghe, distrus la arabi! Echipa sa a fost pulverizata, iar seicilor nu le-a picat bine infrangerea. Anamaria Prodan: "Nu s-a pus problema demiterii"

Laurentiu Reghecampf a ajuns pe ultimul loc in campionatul Emiratelor Arabe Unite.

Al Wasl, echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf, a ajuns pe ultimul loc in campionatul Emiratelor Arabe Unite, dupa ce a pierdut cu 1-5 meciul cu Al Sharjah, disputat pe teren propriu.

Al Sharjah a pulverizat-o pe Al Wasl, care are un singur punct dupa 4 meciuri. Coronado, de doua ori, Ryan Mendes, Ricardo Gomes si Marcus Meloni au marcat pentru oaspeti, in timp ce Lima a punctat pentru echipa lui Reghecampf.

In presa araba a aparut informatia ca Laurentiu Reghecampf risca demiterea de la echipa dupa ce Al Wasl a ajuns ultima in clasament.

Anamaria Prodan: "Nu s-a pus problema demiterii lui Laurentiu"

Anamaria Prodan, sotia lui Laurentiu Reghecampf, spune ca nu se pune problema plecarii antrenorului de la Al Wasl.

"Nu s-a pus problema ca Laurentiu Reghecampf sa fie demis. El are 8 jucatori accidentati in acest momenti, alti doi de la tineret si alti trei de la echipa mare sunt la nationale. Merge mai departe. Are un proiect pe doi ani, iar cei de la echipa stiu exact valoarea lotului si ce se intampla acolo. Nu s-a pus niciodata problema sa fie dat afara", a spus Anamaria Prodan, potrivit Telekom Sport.