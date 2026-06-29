Fostul campion al României a ajuns să dea probe la CFR Cluj!

Fostul campion al României a ajuns să dea probe la CFR Cluj! Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj a anunțat numele jucătorilor care iau parte la cantonamentul din această vară, organizat în Slovenia.

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Luca AndronacheCFR ClujFarul Constanta
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CFR Cluj începe un nou capitol în această vară. Cu multe schimbări în lot, ardelenii au mutat și pe banca tehnică, portughezul Antonio Folha luându-i locul lui Daniel Pancu, plecat la Rapid.

Luca Andronache, fostul campion cu Farul, în probe la CFR Cluj

Duminică, CFR Cluj a ajuns în cantonamentul din Slovenia, acolo unde va disputa patru jocuri de verificare și va sta până pe 10 iulie.

Ardelenii au anunțat că în lotul deplasat în Slovenia se află și doi jucători aflați în probe: extrema stângă Luca Andronache (22 de ani) și mijlocașul central ghanez Amin Ziblim (20 de ani), care a jucat ultima oară în liga a doua, la Câmpulung Muscel.

Luca Andronache, fost internațional de juniori al României, a evoluat la juniorii lui FCSB și FC Viitorul, iar în 2023 a cucerit titlul de campion al României cu Farul Constanța, după un sezon în care a prins 5 meciuri sub comanda lui Gică Hagi.

  • Luca andronache 9
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Ultima dată a jucat în liga a patra din Germania!

Luca, fiul lui Vergil Andronache, care a antrenat la FCSB, a petrecut un sezon și la Oțelul Galați, însă fără a avea realizări (11 meciuri, niciun gol și niciun assist). În octombrie 2025, fostul internațional de juniori a fost protagonistul unei mutări surprinzătoare, după ce a semnat cu SGV Freiberg, echipă din liga a patra germană.

Andronache a prins doar 27 de minute într-un meci la formația germană, iar în ianuarie și-a reziliat contractul. De atunci, fostul jucător al lui Gică Hagi este liber de contract.

  • 33 de meciuri a strâns Luca Andronache la prima echipă a celor de la Farul Constanța. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, prinzând minute inclusiv în cupele europene.

Lotul anunțat de CFR Cluj pentru cantonamentul din Slovenia

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