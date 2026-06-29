Fostul campion al României a ajuns să dea probe la CFR Cluj!

CFR Cluj începe un nou capitol în această vară. Cu multe schimbări în lot, ardelenii au mutat și pe banca tehnică, portughezul Antonio Folha luându-i locul lui Daniel Pancu, plecat la Rapid.

Luca Andronache, fostul campion cu Farul, în probe la CFR Cluj

Duminică, CFR Cluj a ajuns în cantonamentul din Slovenia, acolo unde va disputa patru jocuri de verificare și va sta până pe 10 iulie.

Ardelenii au anunțat că în lotul deplasat în Slovenia se află și doi jucători aflați în probe: extrema stângă Luca Andronache (22 de ani) și mijlocașul central ghanez Amin Ziblim (20 de ani), care a jucat ultima oară în liga a doua, la Câmpulung Muscel.

Luca Andronache, fost internațional de juniori al României, a evoluat la juniorii lui FCSB și FC Viitorul, iar în 2023 a cucerit titlul de campion al României cu Farul Constanța, după un sezon în care a prins 5 meciuri sub comanda lui Gică Hagi.