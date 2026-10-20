Nicolae Stanciu se va despărți de Dalian Yingbo în decembrie, la finalul contractului, și ar fi ales oferta celor de la „U” Cluj, deși a fost dorit și de FCSB. Ardelenii i-ar fi propus internaționalului român un salariu lunar de 30.000 de euro, cel mai mare din lot, plus o primă de instalare de 100.000 de euro.

Nicolae Stanciu, la „U” Cluj: „Va livra și va ajuta echipa”

Invitat în studioul VOYO SPORT LIVE, Cristi Pulhac a comentat alegerea mijlocașului și consideră că acesta poate avea un impact important asupra echipei.

„Alegerea pe care a făcut-o este normală. Alegi și cu familia la un moment dat, nu mai vine ea după tine. Începi să te gândești la cariera ta când faci alegerile la ce echipe te duci. Uite că pe final mulți ascultă și ce spune soția. E din zonă!

E clar că e un jucător care va livra fotbal în prima ligă și va ajuta U Clujul, dacă cu adevărat U Clujul va menține această linie de investiție și în următorul sezon. Va fi o echipă care, cu Stanciu în teren, va fi pe primele 3-4 locuri”, a spus Pulhac.

Fostul fundaș a explicat că la „U” Cluj Stanciu ar putea avea parte de mai puțină presiune decât la FCSB.

„Pe el nu va fi presiune sau imaginea pe care și-ar expune-o dacă vine la FCSB. Lumea nu se gândește că are o vârstă, se gândește că dacă nu livrează...”, a continuat Pulhac.

Cu două etape înainte de finalul campionatului din China, Dalian Yingbo ocupă locul 2, cu 46 de puncte, la șase în spatele liderului Chengdu Rongcheng.

Stanciu ar putea juca și în finala Cupei Chinei, dacă formația sa trece de Yunnan Yukun în semifinalele competiției.