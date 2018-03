"Ce sa-i faca? Hai atunci sa-l bage la PUSCARIE?!" Anuntul lui Becali despre Dan Petrescu inaintea derby-ului

Becali nu crede ca Petrescu ar trebui sa aiba probleme daca ia legatura cu jucatorii sai in timpul meciului cu Steaua.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Desi e suspendat, Petrescu le va da indicatii jucatorilor CFR-ului prin colaboratorii sai. Becali nu e deloc deranjat.

"Toti antrenorii iau legatura cu jucatorii prin interpusi cand sunt suspendati. N-am nicio problema. Omul sta, se uita la meci, si ii zice lui Mara. Mara ia legatura cu ala de pe banca. Ii spune parerea lui Dan Petrescu, nici aia n-are voie sa spuna? Sunt niste aiureli. Ia-l si baga-l la puscarie! Ce sa-i faci omului? Isi spune parerea si el. Echipa noastra e mai valoroasa, ei stau mai bine in teren. Daca dam gol repede se poate intampla... sacosa. Se poate sa fie sacosa! Am auzit si eu azi cuvantul asta si il zic si eu. E posibil sa ramana 0-0, e posibil orice. Si ei pot sa castige 1-0. Le ajunge. Orice e posibil in meciul asta", a spus Becali la PRO X.

Patronul Stelei e de acord cu delegarea lui Ovidiu Hategan la derby-ul din Gruia, dar ii atrage atentia: Culio simuleaza mai mult decat Tanase.

"Hategan e bun, daca nu avea valoare nu era arbitru FIFA. E fricos, n-are curaj sa dea ce vede. Si la noi, si la ei, n-am nicio treaba. Sa aiba grija la simularile lui Culio. Cele mai mari simulari el le face. Mai mari ca Tanase al meu", a spus Becali.