Ce a spus Gicu Grozav, după ce a marcat unicul gol al partidei Petrolul - Rapid 1-0

Grozav a marcat cu un șut din afara careului, ajutat de gafa lui Horațiu Moldovan. Mingea expediată pe jos a fost scăpată de portarul echipei naționale în propria poartă.

Gicu Grozav: ”A fost extraordinar pentru noi”

”A fost extraordinar pentru noi. Mă bucur că la final am ieșit noi învingători. A fost un meci greu. Știam că trebuie să muncim mult, dar ne bucurăm că am ieșit învingători și îi dăm înainte.

(n.r. - întrebat despre abordarea defensivă) Nu știu, poate jocul ne-a dus în direcția asta. Am încercat să ne apărăm mai bine, au venit peste noi, trebuiau să marcheze. Era normal să se întâmple așa. Ne-au înghesuit un pic, am avut determinare multă și după ce am suferit un pic am obținut cele trei puncte.

Dacă nu iei gol, iei cel puțin un punct. Am abordat meciul în acest fel, să stăm bine în apărare, să-i surprindem. I-am așteptat să greșească, i-am prins o dată, le-am dat un gol și acesta a fost rezumatul. Mă simt foarte bine, vă dați seama. Am marcat într-un derby. Este un lucru foarte frumos, mai ales când reușești să și câștigi. Toți am dat 100% și sper să o ținem tot așa în continuare.

Victoriile pot să ne dea încredere, normal. Am reușit-o pe a doua la rând. Suntem încrezători. Sper să rămânem la fel de focusați, să ne antrenăm bine și etapa viitoare să mergem și să jucam bine”, a declarat Gicu Grozav, la finalul partidei cu Rapid.

Rapid rămâne cu nouă puncte după primele cinci etape, în timp ce Petrolul a urcat în clasament, pe locul șapte, cu șapte puncte.

În următoarea rundă, giuleștenii vor juca pe teren propriu cu UTA Arad, în timp ce Petrolul se va deplasa pe terenul celor de la FCU Craiova.