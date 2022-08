Petrolul - Rapid 1-0 | Gabi Tamaș, reacție genială: ”Hai să vă explic ceva”

Ploieștenii au deblocat tabela grație reușitei lui Gheorghe Grozav. Fotbalistul a șutat periculos spre poarta lui Moldovan, însă, goalkeeper-ul a eșuat în a prinde mingea, iar balonul a lovit plasa.

Gabi Tamaș a vorbit după meci despre spectacolul din tribune care i-a dat „emoții”, însă, fundașul a evidențiat și faptul că preferă să practice „anti-fotbal” și să plece cu cele trei puncte de pe teren.

Tamaș: „Hai să vă explic ceva”

„Le-am spus colegilor înainte de meci, am avut emoții când am văzut tribunele primel, cum ne aclamau oamenii. Sper că i-am făcut fericiți.

Hai să vă explic ceva. Punctele sunt la noi, în play-off sau unde vrem noi să ajungem, trebuie să acumulăm fotbal.

Cu fotbal, anti-fotbal, CFR a câștigat campionatul cinci ani la rând. Am zis și în interviurile trecute, mai bine joc anti-fotbal și iau puncte. Meciurile trecute am pierdut. Gicu a zis când a venit că a venit să dea gol, eu am zis că am venit să nu iau gol. Deci, V-am răspuns la toate întrebările, v-am pupat și sănătate.”, au fost cuvintele lui Gabi Tamaș după victorie.

Petrolul Ploiești - Rapid București 1-1

Rapid rămâne cu nouă puncte după primele cinci etape, în timp ce Petrolul a urcat în clasament, pe locul șapte, cu șapte puncte.

În următoarea rundă, giuleștenii vor juca pe teren propriu cu UTA Arad, în timp ce Petrolul se va deplasa pe terenul celor de la FCU Craiova.