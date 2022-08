Alex Ioniță, atac la adresa rivalilor de la Petrolul, după înfrângerea de pe „Ilie Oană”! Ce spune despre jocul „lupilor galbeni”

La finalul partidei, Alex Ioniță i-a acuzat pe rivalii de la Petronul că au făcut anti-fotbal. Aripa dreaptă a celor de la Rapid a declarat că echipa sa merita să câștige, deoarece a controlat jocul.

„Ne doream foarte mult, este un derby de tradiție și trebuia să facem suporterii fericiți. Au marcat în prima repriză, după au făcut un anti-fotbal. Ne pare rău că nu am reușit să marcăm. Primul șut a fost pe lângă poartă, a fost aproape, iar al doilea a fost scos de Tamaș din poartă, cred că era gol. Am încercat să aduc un plus echipei și cred că am făcut asta de fiecare dată. Cred că am făcut asta și în seara aceasta…

„Trebuie să ștergem cu buretele!”

Am încercat să împingem jocul pe flancuri pentru că au stat bine grupați pe centru. Știam asta și au făcut-o mai bine decât noi. Noi de fiecare dată am luat-o pas cu pas. Acum trebuie să ștergem cu buretele, să ridicăm capul și să ne gândim la următoarea partidă.

Am ieșit bine din ultimele meciuri, ne doream să câștigăm pentru că avem suporteri incredibili. Eu cred că Superliga este mai frumoasă și mai echilibrată în acest an. Nu, a fost decizia antrenorului, o respect și nu am de ce să mă supăr. S-a văzut că am încercat să dau ce am mai bun când am intrat pe teren.

Cu UTA o să fie super frumos, am jucat și anul trecut la ei acasă, am marcat și am câștigat. Sperăm să o facem la fel și data viitoare”, a spus Alex Ioniță după Petrolul – Rapid, 1-0.

După 1-0 în deplasare cu Universitatea Cluj în etapa precedentă, Petrolul a reuşit a doua victorie consecutivă şi a urcat în clasament de pe locul 11 pe 7, acumulând 7 puncte. De partea cealaltă, FC Rapid se menţine pe locul 2, cu 9 puncte, cel puţin până la finalul ultimelor cinci meciuri ale etapei.