Capitanul lui Dinamo nu iese din casa de sarbatori! "Rade lumea de mine ca Dinamo e la retrogradare" Nistor stie ce-si doreste de Craciun

Capitanul lui Dinamo, Nistor nu regreta ca a refuzat-o pe FCSB.

"Am primit multe mesaje amenintatoare, nu legat de mine, legate de copilul meu, de sotia mea. Nu mergea copilul meu la Steaua sau sotia mea, mergeam eu daca era sa merg" , povesteste dinamovistul.

Dan Nistor spera sa imbatraneasca la Dinamo.

"Visul meu este sa castig un campionat cu Dinamo, o Cupa", spune jucatorul. Acum rade lumea de el ca Dinamo e la retrogradare, spune acesta.

Nistor e convins ca Dinamo va ajunge in play off, iar Becali va trebui sa plateasca pariul. Inaintea unui derby, Nistor a fost surprins la pacanele. "Am vazut luminite si am intrat", a explicat Nistor.

"Poate ne ajuta Dumnezeu si ne calificam in playoff si castigam si milionul de eruo, mergem si la luminite", spune Nistor.