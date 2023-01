Apărătorul FCSB-ului, Ionuț Panțîru, s-a accidentat pe 25 aprilie 2021 și a fost operat de trei ori în anul 2022.

La sfârșitul lui septembrie, managerul general al „roș-albaștrilor”, Mihai Stoica, a vorbit despre situația în care se află stoperul, în decembrie a revenit cu o actualizare în ce privește starea fundașului, iar la începutul anului 2022, a precizat din nou câteva cuvinte despre Panțîru.

Când revine Ionuț Panțîru la FCSB? Dezvăluirea lui Mihai Stoica

În acest sens, oficialul trupei din Berceni a precizat că FCSB-ul nu va rupe înțelegerea cu Panțîru și că așteaptă ca fundașul să revină între patru și șase luni, în vară.

„Am citit că noi am vrea să îi reziliem contractul lui Panţîru. Nu. Este o informaţie eronată. Nu. El mai are contract cu noi până în 2024. Dacă totul merge bine, din vară poate să joace. Între 4 şi 6 luni. El se antrenează. A câştigat masă musculară şi forţă. Se întâmplă şi situaţii din astea în viaţa unui jucător”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Declarații emoționante ale lui Iulian Panțîru despre perioada dificilă prin care a trecut

"După ce mi-a dat vestea, am început să plâng. Cred ca am plâns 10 minute incontinuu. O perioadă foarte grea, nu mă aşteptam să fie atât de greu. În primul rând, psihic mă simt foarte încărcat. Nu am avut nicio operaţie până acum sau accidentare. E foarte greu. Sper să revin cât mai repede pe teren.

Îmi e dor să fiu alături de băieţi şi de echipă şi să pun osul de treabă. Mai am de muncit. Nu ştiu cât mai durează, sper cât mai repede. Au fost antrenamente foarte grele zilnic. O lună-două. Nu ştiu deocamdată. Nu am simţit că e grav în momentul accidnetării. Am crezut că e o lovitură oarbă. Am încercat să continui, dar am cerut schimbare apoi", a spus Ionuţ Panţîru, pentru FCSB TV.