Ca la Dinamo! "Cainii" sunt pe cale sa dea afara 3 jucatori adusi in aceasta vara! Unul dintre ei nici macar n-a apucat sa debuteze

Dinamo poate da afara trei jucatori pe care i-a adus in aceasta vara. Unul are probleme cronice de sanatate, altul e accidentat si nu a debutat, iar ultimul a facut greseli mari.

Dinamo a obtinut 3 puncte in 4 meciuri, singura victorie fiind obtinuta in fata nou promovatei Academica Clinceni. Invingatori cu 4-2 in fata celor de la Clinceni, "cainii" sunt increzatori ca vor creste in joc la urmatoarele partide. Pana la urmatorul meci, Dinamo poate suferi noi transformari. Conducerea vrea sa dea afara trei jucatori si da aduca unul.

Trei jucatori adusi in vara sunt pe cale sa fie dati afara

DoarDinamo.ro anunta ca trei jucatori din lotul echipei sunt pe cale sa fie dati afara. Este vorba despre atacantul Slavko Perovic, caruia i s-ar fi depistat ceva probleme la inima, portughezul Brito, sosit accidentat, dar si despre fundasul Florin Bejan, sosit de la Astra. Ultimul a jucat, dar a gresit si a ajuns pe lista neagra.

Il vor pe Neicutescu de la Chindia

Dinamovistii si-ar dori sa-l readuca pe Mihai Neicutescu (20 de ani), fotbalist pe care l-au trimis la Chindia Targovise. Tanarul atacant a dat 2 goluri in 4 meciuri in Liga 1.

Potrivit conducerii celor de la Chindia, Neicutescu nu vrea sa se intoarca la Dinamo, fiind dezamagit de modul in care a fost lasat sa plece. Pe de alta parte, el se simte bine sub comanda lui Viorel Moldovan si vrea sa continue la Chindia.

Dinamo are o clauza prin care il poate readuce pe Neicutescu: "Poate va fi cautat. Ne gandim", a spus si Florin Prunea.