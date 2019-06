Gigi Becali l-a facut praf pe "Messi" Matei! "Du-te, tata! Pai ce, esti cersetor?" Fotbalistul nu ramane indiferent ce vrea noul antrenor

Gigi Becali nu-l mai vrea pe Florentin Matei la FCSB.

Gigi Becali a vorbit despre viitorul lui Florentin Matei la FCSB in direct la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Patronul stelist a anuntat ca acesta va pleca, pentru ca l-a dezamagit. Becali sustine ca acesta a primit bani pentru nimic si ca va pleca, indiferent daca noul antrenor care va veni la FCSB il va dori sau nu in continuare pe Matei in echipa.

"Sunt unii jucatori... El crede ca fenteaza fotbalul toata viata. Ti-am dat 50.000 la semnatura, ti-am dat 15.000 pe luna. Pai puteam sa-ti fac contractul pe un an sau pe doi. Nu am dat nimanui bani la semnatura, tie ti-am dat. Ai jucat un singur meci. Pai du-te, mai tata! Daca ai 26 de ani, ai incredere in tine, du-te si fa-ti viitorul. Ai luat 50.000 de euro, ai luat 15.000 pe luna. Pai ce, esti cersetor? Du-te, fa-ti viitorul.

Nu pot cere antrenorii jucatori. La mine antrenorii stiu cum vin jucatorii. Asa lucrez eu. Daca eu nu mai vreau un jucator, nu mai sta", a spus Gigi Becali la PRO X.

Matei cere bani pentru a pleca de la FCSB

Matei nu vrea sa se desparta de FCSB in actualele conditii! Conform Gazetei Sporturilor, Matei cere 3 salarii pentru a pleca de la FCSB, adica suma de 45.000 de euro.

Florentin Matei a semnat la venirea la FCSB un contract pana in 2022 si a primit o prima de instalare de 50.000 de euro.