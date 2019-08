Arsenal a facut oferta de 60 de milioane de euro pentru un adversar al Romaniei U21 de la EURO! A fost refuzat imediat! Pe cine vor sa aduca

Cei de la Arsenal si-au batut deja recordul de transfer insa nu se opresc aici!

Arsenal e hotarata sa revina in UEFA Champions League! L-a adus pe Nicolas Pepe de la Lille pentru 80 de milioane de euro si se pregateste sa sperie adversarele din Premier League cu tripleta din atac: Aubameyang, Lacazette, Pepe! Insa Unai Emery are in continuare mari batai de cap cu apararea.

Saliba a fost cumparat de la St Etienne, insa clubul francez a insistat sa fie imprumutat pentru urmatorul sezon inapoi in Ligue 1. Astfel, Arsenal a mers pe alta varianta: Dayot Upamecano de la Leipzig! Bild anunta ca Arsenal a facut o oferta de 60 de milioane de euro pentru tanarul francez, insa clubul german a refuzat-o!

Upamecano a fost titular in nationala Frantei U21 care a facut 0-0 cu Romania U21 la Europeanul de tineret.