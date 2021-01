BREAKING NEWS | EXCLUSIV: Asta e certificatul de DECES al lui Dinamo! Doua saptamani pana la faliment! Dezvaluirile sunt halucinante: ce au discutat azi jucatorii cu sefii clubului

An nou, aceleasi promisiuni fara acoperire din partea sefilor lui Dinamo!

www.sport.ro a obtinut informatii din interior, dupa intalnirea pe care 4 dintre cei mai importanti fotbalisti din lot au avut-o cu presedintele Dorin Serdean. Anton, Sorescu, Puljic si Mejias s-au intalnit cu oficialul. Surpriza! Serdean le-a spus ca nu exista bani pentru plata salariilor, desi ultima promisiune a lui Cortacero era ca in aceasta saptamana vor intra primele sume in club. Noul termen: desigur, saptamana viitoare!

Mesajul jucatorilor a fost clar: daca luni nu intra banii, dinamovistii vor discutii individuale cu sefii pentru a obtine dezlegarile de contracte. Toti cer sa devina liberi si sa poata semna fara pretentii financiare cu orice alta echipa. Jucatorii vor urma caile legale pentru reziliere in cazul in care Dinamo le va refuza propunerile de incetare a raporturilor contractuale.

In cazul in care marirea de capital promisa de Cortacero la adunarea AGA va fi doar o noua promisiune fara acoperire, Dinamo e amenintata cu disparitia! Hartia prin care spaniolii s-au angajat sa injecteze in Dinamo 5 milioane de euro pana pe 21 ianuarie poate fi, de fapt, certificatul de deces al unei istorii incepute in 1948!



In acest moment, exista pericolul ca jucatorii sa refuze sa faca deplasarea la Medias pentru meciul cu FC Hermannstadt, de miercuri. Acesta a fost mesajul transmis conducerii!