Surpriza TOTALA! Stan, luat din PAT si adus la FCSB: "Ma pregateam de cantonament cu Astra!" :))

Oferta FCSB l-a luat prin surprindere pe Alexandru Stan.

Fundasul se pregatea sa intre in cantonament cu Astra inaintea partidei cu Dunarea Calarasi, de maine.

"Am fost foarte surprins. Ma pregateam sa plec in cantonament cu Astra, eram acasa. A fost o surpriza foarte placuta pentru mine si am acceptat imediat sa vin. Orice jucator din Romania isi doreste sa ajunga la cea mai buna echipa din tara. Am facut performanta la Astra si normal ca mi-a trecut prin gand sa ajung la Steaua. asa cum am visat sa ajung si la echipa nationala. Cred ca voi avea o sansa in plus sa fiu selectionat. Trebuie sa fiu sanatos si sa joc foarte bine. Altfel, nu are nicio importanta ca am ajuns aici. Le multumesc celor de la Astra pentru tot, in special lui Dani Coman, care m-a sprijinit mereu", a spus Stan pentru fcsb.ro.