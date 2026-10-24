Meciul dintre FCSB și Rapid, care se desfășoară pe Arena Națională din București, este LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Rapidului, în urma golului marcat de Filip Stojilkovic în minutul 11.

Gol senzațional marcat de Rapid! Combinație ca pe PlayStation

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 11 al derby-ului, în urma unei centrări din prima a lui Wedtoin Latif Ouedraogo, la capătul căreia l-a găsit pe Filip Stojilkovic.

Atacantul elvețian a lovit perfect mingea din prima și el și a înscris cu un șut imparabil la vinclu, la care Târnovanu a fost doar spectator.

Golul giuleștenilor i-a luat total prin surprindere pe apărătorii lui FCSB, care nu au avut timp să reacționeze.