GALERIE FOTO Bijuterie în FCSB - Rapid! Apărarea roș-albaștrilor, făcută praf: faza campionatului

Bijuterie în FCSB - Rapid! Apărarea roș-albaștrilor, făcută praf: faza campionatului Superliga
SPORT.RO
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Rapid a deschis scorul în meciul cu FCSB.

TAGS:
FCSBRapidSuperliga
Din articol

Meciul dintre FCSB și Rapid, care se desfășoară pe Arena Națională din București, este LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Rapidului, în urma golului marcat de Filip Stojilkovic în minutul 11.

Gol senzațional marcat de Rapid! Combinație ca pe PlayStation

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 11 al derby-ului, în urma unei centrări din prima a lui Wedtoin Latif Ouedraogo, la capătul căreia l-a găsit pe Filip Stojilkovic.

Atacantul elvețian a lovit perfect mingea din prima și el și a înscris cu un șut imparabil la vinclu, la care Târnovanu a fost doar spectator.

Golul giuleștenilor i-a luat total prin surprindere pe apărătorii lui FCSB, care nu au avut timp să reacționeze. 

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Echipele de start din FCSB - Rapid

  • FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita. Rezerve: M. Popa, Ghahore, M. Popescu, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.
  • Rapid: Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo - Grameni, Doumbia - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic. Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, Șucu, Celik, Jambor, Petrila. Antrenor: Daniel Pancu.
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