Borcea mai vrea un copil! FABULOS! Ce a facut imediat cand s-a intors la inchisoare

Cristi Borcea a fost condamnat din nou la 5 ani de inchisoare.

Borcea s-a intors in spatele gratiilor la cateva luni dupa ce a fost eliberat. Intre timp, Borcea s-a casatorit cu Valentina Pelinel, cea care este insarcinata cu gemeni.

Borcea nu era foarte afectat de noua condamnare si si-a reluat sentinta cu zambetul pe buze. El i-a anuntat pe colegii de celula ca vrea copii in continuare, potrivit ziarului Click.



"A fost o mare surpriza felul in care Borcea s-a comportat! Parea detasat, deloc afectat de ce i se intampla! I-a dezarmat practic pe toti, mai ales ca a salutat de parca ar fi fost de al casei.

Mai mult, in cursul saptamanii, a si glumit cu toata lumea, mai ales cand a fost intrebat de copii! Omul de afaceri a spus, cu zambetul pe buze, ca are aproape o echipa de fotbal, daca ar fi sa ii le ia in calcul si pe gemenele inca nenascute, le-a zis urmasilor pe nume, a dezvaluit varstele lor, ca, in final, spre amuzamentul general, sa spuna ca nu se va opri aici, ci, daca Dumnezeu va vrea, el ar mai dori inca unu cel putin”, au povestit persoane de la inchisoare pentru Click, care l-au vazut pe fostul om de afaceri.

Fostul actionar FC Dinamo, Cristian Borcea, condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul retrocedarii plajelor, alaturi de Radu Mazare, care a primit 9 ani de inchisoare, a fost incarcerat vineri la Penitenciarul Rahova. Instanta a dispus si confiscarea sumei de aproape un milion de euro de la Borcea.

VEZI SI:



**Becali si presedintele lui Dinamo, negociere in direct pentru transferul lui Montini. La ce suma s-a ajuns :)

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube