BECALI VS ARMATA | Becali nu ii da nicio sansa Armatei la cele 37 de milioane de euro: "Ei sa-mi dea mie bani!" De ce e convins ca va castiga

Procesul dintre Becali si Armata pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro a intrat in linie dreapta.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League!

In asteptarea verdictului, Becali spune ca Armata nu are ce prejudiciu sa ceara, deoarece Institutia nu a avut echipa de fotbal in ultimii 10 ani. CSA Steaua si-a infiintat echipa abia in 2017 si a inscris-o in liga a patra.

Mai mult, Becali spune ca el ar trebui sa primeasca daune, deoarece a adus notorietate marcii in perioada in care a detinut numele Steaua Bucuresti.



"Eu am dus acum un tabel pentru ce a cerut Ministrul Apararii sa faca evaluare, am pus mana pe raportul ala.

12 lei in primul an, 8000 de euro in al doilea an si 12000 de euro in ultimul an. Ei au cesionat marca in 2014, 12 lei, pe urma 8000 si pe urma 12000 de euro, atat au luat ei in 3 ani. Si tu poti sa ceri 1 miliard de euro si sa vedem cine-ti da.



Ei cer pe 10 ani prejudiciu, legea nu iti permite sa ceri pe 10 ani, decat cu trei ani in urma, ma intelegi? Nu poti sa ceri prejudiciu, ei au luat ce am incasat noi pe 10 ani

Ei zic ca am facut un prejudiciu de 37 de milioane. Pai arata-mi ca ai castigat tu 37 de milioane si te-am frustrat eu ca nu poti sa ii castigi 05.10

Eu de cand sunt FCSB am dublat si sponsorul si pe fata si pe spate. Eu fiind FCSB eu am dublu sponsorul. Eu fiind FCSB l-am vandut pe Stanciu pe 10 milioane.



Tu nu aveai fotbal, nu puteai sa vinzi produse de fotbal ca nu ai fotbal. Eu am tinut marca in viata si eu i-am dat valoare. Eu nu o sa cer daune, pot sa cer ... uite pt ca iti fac imagine, pentru ce ai vandut tu din aia 8000 de euro sa-mi dai si mie 10%.

Sporting ii spune Steaua, italienii spun Steaua, eu iti fac notoritatea marcii si tu trebuie sa mi dai mie din bani.

Eu zic ca daca s-a facut un prejudiciu, sa fie doar pe 2013-2014, doar un an", a spus Becali pentru www.sport.ro.

Gigi Becali mai spune ca procesul cu Armata s-a mutat la Curtea Suprema, acolo unde are sanse de victorie.



"O sa cerem suspendarea, Curtea Suprema ne-a acceptat sa ne judecam pe comercial. Ce am pierdut la apel, ne-a acceptat actiunea.

Acceptand actiunea ne judecam acum si Curtea Suprema sa anuleze Curtea de Apel si sa o tina pe aia de la tribunal.

Ca avem voie sa folosim numele comercial Steaua Bucuresti, daca putem sa folosim numele comercial Steaua Bucuresti, noi o sa cerem suspendarea", a mai spus Becali.

UPDATE: Verdictul in procesul dintre Becali si Armata pentru prejudiciu a fost amanat de catre Tribunal. DETALII AICI.