"Stapanul Balonului" mai ramane un an! Becali anunta: "In cateva zile semnam"

Felipe Teixeira isi va prelungi contractul cu FCSB pentru inca un an. La 37 de ani, acesta continua sa impresioneze.

Gigi Becali nici nu vrea sa auda de o plecare a veteranului Filipe Teixeira. Mijlocasul de 37 de ani continua sa isi faca treaba foarte bine, in ciuda varstei inaintate.

Becali a anuntat ca Ionut Larie va parasi echipa. In schimb, Teixeira, care are contract pana la vara, va primi propunerea de prelungire.

"Lui Teixeira i se termina contractul la vara, dar prelungim. In cateva zile se rezolva! Baiatul isi face treaba foarte bine", a spus Becali, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.

In iarna, Teixeira spunea ca mai are destule de aratat.

"Nu stiu pana la ce varsta voi juca. Am 37 de ani, dar ma simt foarte bine, mai am patru-cinci luni de contract, dupa care vom vedea. Nu stiu daca voi continua, vom vedea la vara ce se va intampla. Oricum, acum nu se pune problema sa plec. Nici eu, niciun alt coleg.

Motive sunt destule pentru a continua. In primul rand, placerea de a juca fotbal exista in continuare, dar si obiectivele puse in joc determinante pentru mine", spunea el.