Becali, anuntul FINAL in privinta jucatorului de doua milioane de euro: "Nu pot, am decis sa renunt!" Reactie de ultima ora dupa ce a fost intepat de Hora si Gardos

Becali n-are de gand sa intre in cursa pentru semnatura lui Cristi Manea! Lasa de inteles ca viitorul fotbalistului a fost deja hotarat, desi mai are timp 6 luni sa-l evalueze.

Becali spune ca a vrut sa-l cumpere pe fundas, dar s-a razgandit in momentul in care a vazut ca Manea nu-i poate lua fata lui Cretu in lupta pentru primul 11 la FCSB.

"Nu vreau sa indepartez pe nimeni de la echipa, eu doar fac selectie. Am facut contracte cu niste jucatori care sa slujeasca FCSB-ului. Respectam contractele, dam banii, dar facem selectie. Daca ei, cand se apeleaza la serviciile lor, dau dovada ca merita, raman la FCSB. Manea e un om pe care, ca sa poti sa-l tii, trebuie sa platesti doua milioane de euro. Si nu sunt dispus la ora asta sa platesc. Eu dadeam doua milioane pe el, daca el demonstra cand l-am bagat cu Dinamo. N-a demonstrat! Daca e Cretu titular, nu dau doua pe Manea, mi-e frica. El poate face 5!", a spus Becali la PRO X.

Becali s-a referit si la atacurile fostilor sai jucatori din ultimele zile. "Becali iti poate distruge cariera", a spus Gardos, iar Hora s-a plans ca patronul a intervenit pentru a-l scoate din echipa.



"Pe Gardos l-am luat de la Chiajna si l-am facut milionar. I-am distrus. Pe Pintilii l-am luat de unde l-am luat, l-am facut milionar. Eu le-am multumit, si ei mi-au adus milioane. Omul care are iubire de sine, cum cred ca e Gardos, crede despre el ca e atat de bun si trebuie luat si accidentat. Becali da banii, ce mai vrei de la Becali? Te-ar ajuta Becali, ar juca in locul tau, dar nu poate. Sa zicem ca Becali ia deciziile tactice.

Hora juca mereu in fata lui Gnohere, dar nu merita sa joace. Nu era frumos ce facea FCSB cu Gnohere. Vai, vai, vai, ce urat s-a purtat Becali cu Hora! Pantiru... l-ati vazut? A jucat, am zis ca e cel mai mare din Europa. Dupa aia, am zis ca e teapa, cand n-a mai jucat. Datoria mea e sa le ridic cota jucatorilor, cand vad ca pot sa plece. Daca eu vand un jucator cu 30 de milioane, ia salariu 3 milioane. Eu laud, dar trebuie sa confirme si jucatorul. Gandul meu cu Manea a fost sa-l cumpar, am vrut sa-l tin, am negociat clauza. Belu a venit... acum o sa plece la Voluntari. Cand i-am pus sa joace, n-au confirmat. Se face selectie la FCSB!", a comentat Becali.