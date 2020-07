Alte probleme uriase pentru Dinamo. Mihalcea poate ajunge la barajul de mentinere in Liga 1 fara cei mai buni jucatori!

Puljici, Fabbrini, Mrzljak, Montini si Kostrna isi termina contractul la finalul acestei luni.

Dinamo se afla acum pe locul 13 in Liga 1, cu 21 de puncte acumulate, si se lupta sa ajunga la locul de baraj ocupat de Poli Iasi (12 / 22p) sau la cel care aduce salvarea automata, pe care se afla Sepsi (11 / 24p). "Cainii" mai au de jucat cu Chindia (16 iulie si 19 iulie), FC Hermannstadt (23 iulie si 25 iulie), Sepsi (29 iulie), FC Voluntari (1 august) si Viitorul (5 august). La solicitarea LPF, barajul pentru promovarea/mentinerea in Liga 1, in care locul 6 din play-out Ligii 1 va intalni in dubla mansa a treia clasata din play-off-ul Ligii 2, se va disputa mai tarziu decat era programat initial, mai exact in datele de 9 si 12 august 2020.

Riccardo Piscitelli a parasit deja echipa, iar lui Ioan Filip i-a fost reziliat contractul. Dar adevarata problema pentru Dinamo in acest final de sezon este ca multi jucatori si-au prelungit contractul cu doar o luna, refuzand sa fie legati de club pana la finalul lui august si semnand un act aditional pentru a putea evolua doar pana la finalul lui iulie. La momentul respectiv, conducerea clubului a crezut ca Dinamo va scapa repede de emotiile retrogradarii si nu va trebui sa joace meciuri importante dupa finalul lunii iulie, mai ales ca finala Cupei Romaniei este programata pentru 22 iulie.

La meciul de baraj, unde pot da piept cu una dintre echipele din play-off-ul Ligii 2 (UTA, Turris, Mioveni, Rapid, FC Arges sau Petrolul) conform site-ului www.transfermarkt.com, pot lipsi Filip Mrzljak, Diego Fabbrini, Mattia Montini, Ante Puljici, Lukas Skovajsa, Kristian Kostrna, Slavko Perovici, Szabolcs Kilyen, Mamoutou N’Diaye si Robert Moldoveanu. In plina pandemie de coronavirus si dupa aflarea noilor date ale competitiei, acestora li s-ar fi propus parafarea a inca unui act aditional pentru o prelungire pana la finalul lunii august, dar majoritatea nu au vrut sa semneze, nemultumiti ca, in luna martie, au fost bagati direct in somaj tehnic cu un salariu de 2.400 de lei. De asemenea, ei au vrut sa isi pastreze libertatea de a putea sa-si negocieze contracte cu alte echipe inca de la finalul acestei luni, dupa "telenovela" cu vanzarea clubului de catre Ionut Negoita, haosul de la nivelul conducerii si neachitarea la timp a unor drepturi salariale.

PRIMUL "11" POSIBIL AL LUI DINAMO, DACA ACESTI JUCATORI NU SEMNEAZA O NOUA PRELUNGIRE DE CONTRACT:

Catalin Straton - Deian Sorescu, Mihai Popescu, Ricardo Grigore (U21), Andrei Sin - Andreas Mihaiu (U21), Andrei Rauta, Ionut Serban, Valentin Lazar (Andrei Bani U21) - Daniel Popa, Mihai Neicutescu (U21)