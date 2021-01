Atac DUR la adresa FCSB inainte de intoarcerea in Romania! "Pe ce baza au putut sa paraseasca tara?! Legile trebuie sa fie respectate" 

FCSB este singura echipa din Liga 1 care a plecat in cantonament in Antalya in aceasta iarna.

Ros-albastrii ar trebui sa se intoarca joi in Romania, cu 24 de ore inaintea primului meci oficial din 2021. Turcia este aflata pe lista galbena, astfel ca jucatorii si staff-ul echipei ar fi obligati sa stea in carantina 14 zile.

FCSB a disputat, insa, in cantonament un amical cu o echipa din Turcia, iar acest lucru i-ar putea scuti de izolare pe fotbalistii lui Gigi Becali.

Antrenorul secund al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe a comentat, la finalul partidei cu Universitatea Craiova, plecarea ros-albastrilor din tara si a cerut ca legile sa fie respectate.

"Legile sunt facute sa fie respectate! Si Craiova a vrut sa plece in Antalya si nu a primit acceptul. Nu stiu pe ce baza au primit acceptul sa paraseasca tara", a declarat Robert Ilyes, potrivit Telekom Sport.

Gigi Becali a declarat marti, in direct la Pro X, ca FCSB are documente primite de la Guvernul turc, in care se arata ca echipa s-a carantinat, ca nu a luat contact cu nimeni din exteriorul locatiei si ca a jucat si un meci intr-o competitie internationala.

Primul meci oficial din 2021 al ros-albastrilor este programat pe 15 ianuarie, in compania celor de la Astra.