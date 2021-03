"Asta am invatat la Dinamo!" Mesajul din izolare al lui Ante Puljic! Ce le-a transmis suporterilor dinamovisti

Ante Puljic a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus in Croatia, in momentul in care se pregatea sa revina in Romania.

Fotbalistul in varsta de 33 de ani a fost obligat sa intre in carantina in Croatia si risca sa rateze meciul cu CFR Cluj, din penultima etapa a sezonului regulat al Ligii 1.

Din izolare, capitanul lui Dinamo le-a transmis un mesaj suporterilor, vorbindu-le despre lucrurile pe care le-a invatat in Stefan cel Mare. Puljic a comentat si situatia de la echipa, punctand faptul ca nu crede ca Dinamo va retrograda.

"Ca sa fiu sincer, ultima perioada a fost tare grea, proasta, negativa pentru noi toti. Iar noi, jucatorii, meritam toate criticile. Imi asum si eu si-mi cer scuze public suporterilor. Nu stiu daca-i incalzeste cu ceva, dar simt nevoia s-o spun.

Nu cred ca vom retrograda... Eu spun ca nu vom retrograda, ca nu meritam, dar daca nu vom schimba ceva in bine in meciurile urmatoare si vom continua sa jucam cum am facut-o in ultima vreme, atunci vom avea toate problemele din lume. Eu sunt de felul meu optimist si sper sa parcurgem aceasta situatie mai repede ca deja e ingrozitor.

Am invatat la Dinamo ca un 'caine rosu' reuseste sa treaca si peste momentele negative, nu e doar soare, sunt si furtuni. Ne trebuie un declic, sa bifam o victorie, care sa ne dea energie, sa schimbam istoria.

Am fost testat pozitiv chiar inainte de a pleca din Croatia spre Romania. In rest, sunt bine. Pana acum, nu am avut simptome. Chiar n-am nimic pana in momentul in care vorbesc cu tine. Dupa 7 zile va trebuie sa repet testul, adica luni, iar daca totul va fi ok, atunci ma voi intoarce la Bucuresti. Eu sunt ok, familia este ok, va doresc si voua sanatate”, a declarat Ante Puljic, potrivit GSP.

In absenta lui Puljic, Dinamo va juca sambata, de la ora 17:00, un amical cu Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu. Meciul va fi transmis IN DIRECT pe Pro X si www.sport.ro.