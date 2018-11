ASA faci cand e BLAT?! Suspiciuni la un meci din Romania! Ce a facut jucatorul din imagine

Lupta teribila pentru promovare in seria 1 din liga a 3-a!

Otelul si Gloria Buzau isi doresc neaparat sa fie in B la anul. Galatenii ii banuiesc pe rivali de jocuri necurate. Totul a pornit de la un gol pe care moldovenii il considera suspect la victoria Buzaului cu 3-2 pe terenul din Focsani.

Gloria a deschis scorul dupa ce Ciprian Petre a finalizat superb, cu un lob, o faza plecata din piciorul unui adversar. Desi avea doi colegi mult mai bine plasati, aparatorii Focsaniului a trimis in picioarele lui Petre, care a recuperat, apoi a inscris.

"Am vazut foarte multe comentarii, in special in mediul online, dupa meciul de la Focsani. Sunt reactii justificate, avand in vedere ce am vazut pe teren. Au fost lucruri dubioase, care alimenteaza unele suspiciuni", a comentat Valentin Stefan, directorul general al Otelului. Golul marcat de Petre nu e singurul indiciu al unui posibil aranjament, in opinia Galatiului. Focsani a avut nu mai putin de 5 jucatori cu varsta mai mica de 19 ani in primul 11, in timp ce fotbalisti mai experimentati au fost lasati pe banca.

Inaintea ultimelor doua etape din tur, Buzaul e pe primul loc, cu 35 de puncte, in timp ce Otelul e pe 2, cu 32.