Acuzatii de BLAT in Nations League! Erorile incredibile ale unui portar au atras reactii din toata lumea: "A facut figuratie!" VIDEO

Portarul Macedoniei e suspectat de blat in urma unor erori inexplicabile din partida cu Armenia din Nations League.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

Armenia a invins Macedonia cu 4-0 in Nations League, dar performanta lor este umbrita de prestatia portarului oaspetilor, Dimitrievski. Acesta a gafat incredibil la toate reusitele armenilor si e acuzat direct de blat.

Dimitrievski, 23 de ani, imprumutat de Taragona la Rayo Vallecano, a scapat mingea in poarta de trei ori si a pasat la adversari la golul de 2-0.

El este suspectat acum de blat pe retelele de socializare, de suporteri furiosi pentru prestatia sa. "A facut figuratie!" si "A gresit suspect la toate golurile, cum sa nu fie blat", sunt mesajele impotriva portarului.

Dimitrievski avea o medie de 1 gol primit din 11 suturi in precedentele trei partide jucate cu Macedonia, in timp ce in Armenia a primit 4 goluri din 6 suturi!