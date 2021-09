Valeriu Iftime, cadou pentru Marius Croitoru. Atacantul a semnat cu FC Botoșani pe două sezoane 

"Atacantul portughez în vârstă de 28 de ani, Lupeta Joaquim s-a alăturat lotului antrenat de Marius Croitoru pe următorii 2 ani şi va purta numărul 42.

Ultima echipă la care a evoluat a fost FC Argeş unde a strâns 5 partide în Liga I. Bine ai venit, Welo Lupeta Joaquim", a informat FC Botoşani pe pagina oficială de Facebook.

FC Botoșani se află pe locul al treilea în clasamentul Ligii 1, la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj inferior.

“E cel mai frumos spectacol fotbalistic făcut de FC Botoșani, cu oameni în tribune și cu un gol excepțional. Bravo lui Kage. Bravo lui Hervin, bravo lui Marius!

FC Botoșani arată ceva ce nu am văzut până acum. Am crezut până la final că Botoșaniul poate câștiga pentru că Botoșaniul joacă fotbal și are ceva special. Sper la play-off după care mai discutăm”, a spus Valeriu Iftime, la finele meciului din etapa trecută, FC Botoșani - CFR Cluj 1-0.