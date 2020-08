ANUNTUL MOMENTULUI! 13 cluburi ar fi fost de acord pentru un sistem competitional format din 16 echipe

Se pregatesc schimbari majore in Liga 1.

13 echipe ar fost de acord pentru ca in sezonul 2020-2021 campionatul sa fie format din 16 echipe, potrivit Gazeta. Decizia finala va urma sa fie luata de Comitetul Executiv al FRF. Atat Razvan Burleanu cat si Justin Stefan au sustinut ca sunt de acord cu trecerea la un sistem format din 16 echipe.

"Eu cred ca nu se va putea realiza un clasamnet final care sa tina cont doar de meritul sportiv, ori in aceasta situatie trebuie sa evitam o decizie subiectiva cu privire la echipele care vor retrograda. Eu cred ca o varianta cu 16 echipe este de luat in seama. Acum, categoric, vom avea o noua consultare cu cluburile din Liga 1 si decizia finala potrivit statului FRF cu privirel a sistemul competitional pe sezonul urmator, apartine Federatiei.

Cred ca in momentul de fata, 16 echipe reprezinta o varianta buna. Fac aceasta declaratie pentru ca ea nu mai afecteaza integritatea competitiei, pentru ca nu se mai pot disputa meciurile.

Astazi pregatim o adresa prin care solicitam punctul de vedere al celor 14 echipe cu privire la o competitie cu 16 cluburi. Echipele pot raspunde pana astazi la ora 16", a spus Justin Stefan pentru PRO X.

In loc de 14 echipe, am avea 16. In playoff ar juca 6 formatii, iar in playout 10 . Ultima echipa clasata in playoff pe un loc de cupa europeana ar urma sa joace cu cea mai buna echipa de playout, un meci de baraj, pentru a sa stabili ultima echipa calificata in Europa League.

Singura echipa care s-a opus acestui sistem a fost FC Botosani. Valeriu Iftime a declarat ca el nu doreste sa o ajute pe Dinamo.