FC Hermannstadt a condus din minutul 31, după golul lui Ianis Stoica, însă U Cluj a egalat la una dintre ultimele faze, în minutul 90+7, când Daniel Popa a reușit un gol de generic.

Scandal după Hermannstadt - U Cluj! Chipciu acuză un angajat al sibienilor

Imediat după golul lui Popa a izbucnit un conflict între jucătorii celor două echipe, dar și între cele două staff-uri tehnice. Reacția nervoasă a celor de la FC Hermannstadt ar fi fost provocată de bucuria excesivă a jucătorilor clujeni.

Alexandru Chipciu, jucătorul lui U Cluj, susține că a fost înjurat de un angajat al lui FC Hermannstadt, cu care a colaborat în trecut la CFR Cluj. Experimentatul fotbalist al oaspeților spune că el și colegii săi nu s-au bucurat ostentativ.

"La final s-au umflat mușchii pe un angajat de la Hermannstadt, care a fost la CFR Cluj. Cred că i-am dat multă atenție atunci. Acum, când am trecut pe lângă bancă, m-a înjurat. Mi s-a părut incredibil cum poate să mă înjure! S-a pompat puțin la sală și s-au umflat mușchii pe el.

Am vorbit cu Dani Coman, mi-a zis că m-am bucurat ostentativ. M-am bucurat pentru că au fost trageri de timp nonstop, mingi nu mai avem pe margine, orice fault pentru ei era fault, pentru noi nu era. Să dai 6 minute de prelungiri și să se joace un minut? Normal că mă enervez! Pune mingea în joc să jucăm fotbal ca să fim mai buni, dacă vrem ca fotbalul românesc să fie mai bun. Normal că o să avem probleme când vom juca cu echipe din străinătate.

Pe cei de la Hermannstadt îi respect, am fost copilul lui Măldărășanu când eram la Brașov. Pe Dani Coman, la fel, îl respect. Pur și simplu, situația în sine, cu tragerea de timp. Arbitrul vine, îți explică, trebuie mutată mingea la un metru. Ok, dă drumul la minge mai repede, nu trebuie să ne explici. Asta m-a făcut să mă bucur excesiv. Eu am crezut că s-a terminat meciul. Probabil au interpretat ei greșit, dar băiatul ăsta pe care s-au umflat mușchii trebuie să fie mai liniștit. Să-și umfle puțin și creierul, nu numai mușchii", a spus Chipciu.

Mitrea și Pițian, eliminați după conflict

Cei din staff-ul tehnic al celor de la Hermannstadt au răbufnit după ce au văzut bucuria celor de la U Cluj, iar ardelenii au reacționat imediat.

Bogdan Mitrea și Andrei Pițian, aflați pe banca de rezerve, au avut cea mai dură reacție și au fost aproape de un conflict fizic cu cei de la Hermannstadt. Stewarzii au încercat să aplaneze conflictul, care s-a încheiat doar după intervenția lui Marcel Bîrsan.

Centralul a început să împartă cartonașe roșii celor din staff-ul tehnic de la Hermannstadt, iar Mitrea și Pițian au fost și ei eliminați.