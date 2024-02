Doar că atacantul italian a ajuns pe lista neagră a latifundiarului din Pipera și se pare că Andrea Copmagno e extrem de aproape să o părăsească pe FCSB în această fereastră de transferuri.

Adrian Mititelu a dat verdictul: ”Nu-l dau la FCSB! E prea bun”

Totuși, FCSB ar mai fi pus ochii pe un fotbalist de la FCU Craiova: Juan Bauza. Argentinianul a fost adus de echipa din Bănie în iulie 2022 pentru 150.000 de euro de la Csikszereda Miercurea Ciuc.

Adrian Mititelu a dezvăluit însă că pe Juan Bauza nu vrea să-l cedeze. Patronul a justificat remarcând cât ”de bun” e mijlocașul ofensiv în echipamentul celor de la FCU Craiova.

”A fost o întrebare pentru Bauza, nu discuţie, şi au întrebat cât costă Bauza şi eu am spus că nu e de vânzare. Am zis că nu i-l dau că e prea bun, nu-l dau la FCSB.

Becali e băiat deştept, l-a vândut cu 3.000.000 de euro pe Cordea. El când cumpără de la alţii, vrea să fie deştept, iar cei mai mulţi vâneduţi de el nu au făcut nimic pe acolo. Atunci e bun fotbalul.

Degeaba are miliardele alea pe care le are cum spune domnul Dragomir, dar pe Bauza nu-l poate avea. Am zis că nu se vinde la el”, a spus Adrian Mititelu, potrivit OrangeSport.

FCSB, în perioada de mercato

Veniri - Nana Antwi (FC Urartu / 50.000 de euro), Baba Alhassan (FC Hermannstadt / 700.000 de euro), Luis Phelipe (Poli Iași / 200.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Mario Geană (Unirea Dej), Ovidiu Perianu (FCU Cluj), Ianis Stoica (FCU Cluj)

Plecări - Damjan Djokovic (Rapid / contract reziliat), Cristian Ganea (FCV Farul / contract reziliat), Mario Geană (SCM Zalău / împrumutat), Ovidiu Perianu (FC Buzău / împrumutat), George Gogescu (Chiajna / împrumutat), Ianis Stoica (FC Hermannstadt / împrumutat), Dorin Rotariu (contract reziliat)