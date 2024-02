Tottenham lămurește situația lui Radu Drăgușin după cele 3 meciuri de 10 minute

Drăgușin a prins câte 10 minute în meciurile din Premier League cu Manchester United (2-2), Brentford (3-2) și Everton (2-2), iar la duelul cu Manchester City (0-1) din Cupa Angliei a fost rezervă neutilizată.

Johan Lange, director tehnic Tottenham: "Drăgușin are viteză, e puternic, dar e foarte tânăr"

Mai mulți microbiști sau specialiști români s-au arătat deja îngrijorați în legătură cu statutul lui Drăgușin de la Tottenham, mai ales că România va participa în vară la Campionatul European din Germania, iar lipsa meciurilor oficiale îl poate afecta pe cel mai valoros tricolor din prezent.

Tottenham îndeamnă la calm și cere răbdare în cazul lui Radu Drăgușin. Johan Lange (44 de ani), directorul tehnic al lui Spurs, laudă calitățile fundașului român, însă lasă de înțeles că stoperul cumpărat de la Genoa este mai degrabă văzut drept un fotbalist pentru viitor, cu potențial mare de creștere.

"L-am urmărit pe Radu la Genoa pentru o lungă perioadă, am văzut că e foarte puternic. Are viteză, e puternic în duelurile unu contra unu, dar abia a împlinit 22 de ani. Este un jucător foarte tânăr și are o marjă importantă de progres. S-a adaptat bine la clubul nostru și va avea multe să ne ofere în anii care vor veni", a spus Johan Lange, într-un interviu acordat pentru Football London.

Danezul Johan Lange, născut la Copenhaga, a devenit director tehnic la Tottenham în noiembrie 2023, după mai bine de trei ani în care a fost director sportiv la Aston Villa.

Cu Drăgușin pe banca de rezerve în startul acestui an, titularii lui Tottenham din centrul defensivei au fost campionul mondial argentinian Cristian Romero (25 de ani) și olandezul Micky van de Ven (22 de ani). Pentru cei doi, Spurs a plătit în total 90 de milioane de euro.

Următorul meci al lui Tottenham este programat sâmbătă, de la ora 17:00, pe teren propriu, contra lui Brighton & Hove Albion, în runda cu numărul 24 din Premier League.

Până la finalul sezonului, Tottenham va mai juca doar în Premier League, fiind eliminată din Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei. Echipa lui Ange Postecoglou ocupă locul 5 în campionat, cu 44 de puncte, la șapte lungimi în spatele liderului Liverpool.