A plecat cu SCANDAL de la FCSB, acum a semnat cu noua echipa! Unde a ajuns jucatorul DAT AFARA de Becali

Era considerat unul dintre promitatori jucatori romani cand a ajuns la FCSB.

Rares Enceanu incepe un nou episod al carierei dupa dezastrul de la FCSB. Transferat in 2015 cand era considerat unul dintre cei mai promitatori jucatori din fotbalul romanesc, Enceanu nu a reusit deloc sa se impuna si a prins doar 503 minute in campionat pentru FCSB in 3 sezoane diferite!

Enceanu si-a reziliat contractul cu FCSB in 2017 si a revenit la echipa sa de suflet, FC Brasov, pentru care a marcat 2 goluri in 11 partide. Acum, Enceanu incepe un nou capitol la FC Arges, echipa cu care a semnat in aceasta saptamana.

Enceanu a semnat pentru un sezon, cu drept de prelungire pentru inca unul. Enceanu a plecat cu scandal de la FCSB, fiind fortat sa-si rezilieze contractul, insa jucatorul a refuzat pentru a incasa salariile pana la sfarsitul contractului. A fost trimis la echipa secunda din Liga a 3-a insa nici acolo nu juca. Pana la urma, a fost declarat liber de contract de Comisii.