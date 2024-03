Răzvan Oaidă (26 de ani) este născut la Petroșani și s-a format la juniorii cluburilor Atletico Arad, Wolverhampton Wanderers și Brescia. La seniori a jucat pentru FC Botoșani (2017-2019), FCSB (2019-2023) și Rapid (2023-prezent). Are 10 meciuri pentru naționala U21 și a fost în lotul lărgit pentru Euro 2019, dar nu a prins selecția finală.

FCSB l-a cedat gratis Rapidului, vara trecută

A fost cumpărat de FCSB, în iulie 2019, cu 950.000 de euro, și a ajuns în Giulești liber de contract, vara trecută. La momentul transferului, Gigi Becali minimiza impactul pe care mijlocașul central, stoperul Iulian Cristea și închizătorul Damjan Djokovic îl vor avea în lupta pentru titlu, dar giuleștenii s-au impus cu 4-0 în ultimul meci direct, iar declarațiile par că s-au întors împotriva latifundiarului. În acest sezon Oaidă a fost un om important pentru echipa lui Cristiano Bergodi, bifând 29 de prezențe (21 ca titular) și 1 gol pentru ocupanta locului secund în Superligă.

"Cred că ar fi ceva extraordinar să joci cu titlul pe masă, contra FCSB"

"N-am petrecut în mod special după victoria cu FCSB (zâmbește). Ne-am bucurat o zi sau două de această victorie și ne-am bucurat din plin, dar nu pot spune că am petrecut. A trecut euforia, suntem foarte concentrați pe meciul care urmează. Ne-am bucurat câteva zile, dar acum trebuie să fim conștienți că acest campionat merge înainte și trebuie să ne axăm pe ce urmează.

Atmosfera de la meciul cu FCSB a fost fabuloasă, cred că a fost atmosferă incredibilă. Fanii au cântat din primul minut până în ultimul. O satisfacție foarte mare a fost că am reușit să-i bucurăm la finalul meciului. Cred că ar fi ceva extraordinar să joci cu titlul pe masă, să jucăm pentru titlu cu FCSB în ultima etapă din play-off, cu 55.000 de oameni în tribunele Arenei Naționale. Ar fi fabulos, sperăm să fie așa.

"Domnul Șucu este alături de noi și simțim asta din plin"

N-a fost niciun fel de răzbunare față de cei de acolo, m-am despărțit în termeni foarte ok. Am o relație foarte bună cu toți oamenii de acolo. Ne-am respectat reciproc și le urez multă baftă, am rămas într-o relație foarte ok.

Nu știu dacă a făcut o greșeală domnul Becali că ne-a lăsat să plecăm chiar la Rapid. Nu mă interesează, nu mă concentrez pe ce greșeli fac alții, cred că cel mai important e să te concentrezi pe ce faci tu bine sau mai puțin bine și să încerci să te îmbunătățești. Asta cred că e mai important decât să te uiți în grădina celuilalt.

Nu știu dacă domnul Șucu este un alt tip de patron. Dânsul a venit de multe ori și s-a întâlnit cu toată echipa, cred că este un tip de patron destul de deschis. Ne încurajează, este alături de noi și simțim asta din plin", a mărturisit Răzvan Oaidă pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea, capturi video PRO TV Sport