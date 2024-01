După ce i-a cedat gratuit pe Iulian Cristea (29 de ani) și Răzvan Oaidă (25 de ani) la Rapid, Gigi Becali l-a lăsat să plece liber de contract și pe Damjan Djokovic (33 de ani), în încercarea arogantă de a arăta că un jucător de pe care își ia el mâna este un jucător "terminat".

"Djokovic, un jucător de alt calibru față de Cristea și Oaidă"

Dar, dacă Cristea și Oaidă sunt doi jucători decenți, foarte utili să îi ai în lot, dar nu cu adevărat decisivi, venirea lui Djokovic în Giulești poate fi una dintre cele mai importate mutări realizate de "vișinii", după preluarea clubului de către Dan Șucu.

Un fotbalist puternic (190 cm), care nu se ferește de duelurile fizice, ba din contră, chiar le caută, un bun pasator și un șuteur excelent, inteligent și disciplinat tactic, dar, în același timp, cu personalitate puternică și cu un simț corect al propriilor calități și defecte, Djokovic este unul dintre cei mai importanți mijlocași centrali străini care au evoluat în campionatul României.

Este greu de găsit un stranier coordonator de joc cu un aport instant și cu o constanță asemănătoare la vreuna dintre echipele din Liga 1, în ultimii 10-15 ani, care să egaleze contribuția pe care jucătorul cu cetățenie croată și olandeză a avut-o la CFR Cluj. Nu este o întâmplare că el a fost o piesă importantă în câștigarea a patru titluri consecutive (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) și a unei Supercupe (2018) sau că s-a impus la echipe din Italia, Franța, Germania, Turcia sau Arabia Saudită. Faptul că nu s-a adaptat pe deplin la FCSB, îl pune doar pe o listă lungă de jucători care nu au intrat pe sub pielea patronului și nu reprezintă o garanție că e un jucător nefolositor în Liga 1.

"Gigi Becali a decis să provoace încă o dată soarta"

Rapid avea deja stabilitate financiară, un stadion nou, o galerie mare și pătimașă, un antrenor cu experiență și un lot decent de jucători, iar venirea lui Djokovic ar putea fi mutarea care să coaguleze spiritul rapidist din tribune și foamea de rezultate și de trofee a fotbaliștilor și antrenorilor giuleștenilor. În condițiile în care analiștii și microbiștii așteaptă cu interes să vadă ce capriciu ciudat al patronului din Pipera mai poate duce la pierderea unui nou titlu în Liga 1, într-un sezon în care contracandidatele par să fi predat deja inițiativa în lupta pentru trofeul de campioană, cedarea prea ușoară a lui Djokovic și chiar la o rivală din campionat cu ambiții mari pare să fie o astfel de nesăbuință.

În loc să îl dirijeze spre Turcia, unde era dorit insistent de Marius Șumudică, Gigi Becali a decis să provoace încă o dată soarta. Djokovic are deja 33 de ani, dar mai poate juca liniștit încă doi-trei ani la Rapid, ținând cont de ritmul fluctuant din Liga 1. Odată cu transferurile lui Krasniqi, Hasani și Burmaz, plus revenirea lui Rrahmani, trupa lui Bergodi pare să-și fi rezolvat probleme din atac, iar puternicul mijlocaș central era exact ceea ce lipsea echipei ca să își domine adversarii pe tot terenul. Cedarea mijlocașului central la rivala din Giulești, în condițiile în care a fost lăudat pentru profesionalismul arătat în pregătire și nu i se pot reproșa evoluțiile din meciurile oficiale, poate fi o decizie inexplicabilă, care să se întoarcă ca un bumerang spre ambițiile latifundiarului din Pipera, în vara acestui an.

Text și foto - Gabriel Chirea