Damjan Djokovic (33 ani) a fost prezentat oficial de Rapid, în cursul zilei de duminică. Mijlocașul croat și-a reziliat contractul cu FCSB, echipă cu care semnase în vara anului trecut și a ajuns la un acord cu rivala în lupta pentru titlu.

Gigi Becali a decis să renunțe la serviciile lui Djokovic, nemulțumit de randamentul fotbalistului în tricoul echipei sale. Croatul e al treilea fotbalist care ajunge de la FCSB la Rapid, în ultima perioadă, după Răzvan Oaidă și Iulian Cristea, însă finanțatorul vicecampioanei nu s-a arătat speriat de acest lucru, fiind de părere că nu ar avea cum să întărească o rivală cu jucători de care el nu mai are nevoie.

Răzvan Oaidă: „Nu am nimic de dovedit nimănui!”

Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, i-a dat replica lui Gigi Becali, arătându-se încrezător că echipa sa va putea învinge FCSB-ul chiar cu fotbaliștii la care acesta a renunțat. Răzvan Oaidă a fost întrebat despre subiect, în cadrul unui interviu susținut în cantonamentul din Antalya în care a vorbit și despre sosirea lui Djokovic, dar și despre pregătirea pentru a doua parte a sezonului.

„Sunt obișnuit cu cantonamentul, o perioadă dificilă, încărcată, dar suntem obișnuiți, acceptăm perioada și încercăm să ne bucurăm de ea. Concurență pe toate posturile, așa e în orice domeniu și asta este bine pentru că ne face să devenim mai buni, ne împinge și mereu e benefică.

Dorim să ne îndeplinim obiectivul la sfârșitul sezonului. Perioade cu bune și cu rele, pe sfârșitul anului am avut acest ghinion cu jucătorii accidentați, per total a fost o perioadă frumoasă, m-am bucurat mult de ea, sper ca și următoarea să fie la fel.

Fiecare jucător care e valoros va fi bine venit, bine primit la Rapid, cât timp va da 100%, își va pune calitățile în slujba echipei va fi bine venit. Eu pot vorbi personal, nu am nimic de dovedit nimănui, îmi doresc să joc fotbal, să îmi ating obiectivele și nimic mai mult. Nu am nicio ambiție în plus să demonstrez ceva, încerc să mă bucur de fotbal și atât.

Nu am apucat să vorbesc foarte mult cu Djokovic, sunt perioade cu două antrenamente, ieri doar ce a venit, sunt singur că se va integra foarte repede și va fi totul foarte ok.

Mie îmi place când începem repede campionatul, ne adaptăm la joc, prindem ritmul din mers, e un lucru pozitiv pentru mine. E o diferență destul de măricică, dar nu e imposibil, cred că play-off-ul va fi interesant, acolo se vor da bătăliile.

Cred că a demonstrat că e un portar foarte valoros, este portarul naționalei, ne-a ajutat în foarte multe meciuri. Cu siguranță ar fi un minus, pentru că e foarte valoros, dar pe de altă parte, cred că ar fi o mutare foarte bună pentru el”, a declarat Răzvan Oaidă din cantonamentul din Antalya.

Dan Șucu trimite săgeți: ”O să-i demonstrăm lui Gigi Becali că a greșit”

„Ne-am luat un jucător esenţial pentru obiectivul nostru, locul 1-3 şi de ce nu titlul de campioană a României. Vreau să transmit un mesaj public şi vreau să-i spun domnului Becali că ceea ce spune dumnealui, că Rapidul nu are cum să ia titlul cu jucătorii la care renunţă FCSB, este o teorie falsă.

Am bătut FCSB şi cu Oaidă şi cu Iulian Cristea, fotbalişti veniţi de la FCSB şi suntem ferm convinşi că o să batem FCSB şi cu Djokovic, adică tot cu fotbalişti veniţi de la FCSB. Domnul Becali s-a înşelat. Aceşti fotbalişti sunt de mare valoare. Djokovic este un fotbalist fantastic, un fotbalist cu adevărat de rasă şi îmi doresc foarte tare să batem FCSB mai departe cu jucători veniţi de-acolo.

Totul, pentru a-i demonstra domnului Becali că nu a avut dreptate. Am toată încrederea în aceşti fotbalişti care au venit de la FCSB. De-abia aştept să-l văd la treabă pe Djokovic. Este un fotbalist de super clasă, este o mare achiziţie a Rapidului şi ne va ajuta foarte tare în următoarele victorii împotriva FCSB. Încercăm să întărim echipa, vrem să facem un Rapid puternic nu doar pentru acest sezon, ci pentru următorii 5-10 ani.

Vrem un Rapid care să conteze şi care să-şi onoreze promisiunea faţă de suporteri şi mai ales să-şi onoreze blazonul. De-abia aştept să celebrăm victoriile alături de Djokovic, Cristea sau Oaidă împotriva FCSB-ului şi să-i demonstrăm încă o dată lui Gigi Becali că a greşit”, a spus Dan Șucu, potrivit Fanatik.