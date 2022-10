Reacția lui Răzvan Oaidă, după ce a auzit că patronul l-ar fi trecut pe lista neagră. Ce le-a spus Gigi Becali

FCSB a deschis scorul în minutul 16, când Darius Olaru a expediat un șut plasat din afara careului, iar vicecampioana și-a majorat avantajul în minutul 89. UTA a redus rapid din handicap, în minutul 90+1, prin Claudiu Keșeru, însă nu a fost suficient pentru oaspeți.

Reacția lui Răzvan Oaidă, după ce a auzit că patronul l-ar fi trecut pe lista neagră

Răzvan Oaidă, unul dintre jucătorii la care Gigi Becai ar vrea să renunțe, fiind nemulțumit de ultimele sale prestații, a vorbit despre vizita recentă pe care a făcut-o patronul în cantonamentul echipei, spunând că omul de afaceri i-a motivat "în stilul său".

Oaidă spune că nu vrea să pună la suflet declarațiile patronului și vrea să dea totul pe teren pentru a-i demonstra că merită să rămână la FCSB.

"Ne bucurăm că am luat cele trei puncte. O victorie muncită, meritată. Aveam mare nevoie de aceste trei puncte. Cred că am și eu nevoie de gol la fel ca oricare alt jucător. Îmi doresc și sunt sigur că voi reuși cât de curând.

Eu sunt jucător profesionist, am contract, mă antrenez, încerc să dau tot pe teren, restul nu mă privește. Sunt lucrurile noastre. Patronul a venit, ne-a încurajat. Venirea lui a fost de bun augur, am câștigat acest meci. Ne-a trezit, da. Ne-a motivat în stilul dânsului. Cel mai important e că ne-a motivat și am câștigat.

Încerc să nu pun prea mult la suflet (n.r - ce spune patronul), să mă focusez pe fotbal și atât. Trebuie să fiu puternic. Altfel nu ai cum să reușești", a spus Răzvan Oaidă.

După 12 meciuri jucate și două restanțe, FCSB a urcat pe locul 7, cu 17 puncte. Pentru vicecampioana României urmează tot un meci cu UTA Arad, însă în grupele Cupei României.

Gigi Becali: "Fac curățenie la FCSB!"

Gigi Becali a anunțat după primul eșec contra lui Silkeborg, scor 0-5, că vrea să renunțe la mai mulți jucători de la FCSB.

Omul de afaceri a precizat și câteva nume de jucători, printre care Andrei Dumiter, Răzvan Oaidă Eduard Radaslavescu, Marco Dulca sau Bogdan Rusu. Ultimii trei au fost achiziționați în ultima fereastră de mercato.

"Dumiter, 350.000. Radaslavescu, 850.000. Dulca, Oaidă, am dat bani pe ei. Chiar și Rusu, 250.000. Am dat bani pe toți. Eu de unde să știu că sunt atât de slabi? Nu știu, nu înțeleg! Ce pot eu să fac și asta voi face. Curățenia tot o fac! De ce o fac? Ca să rămână cine e puternic și cine poate juca la echipa asta.

Nu contează, n-are rost să spun la cine voi renunța. La FCSB trebuie să ai bărbăție ca să joci. Bărbăția o verifici doar la mine în curte. Bărbăția ține de curaj", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.