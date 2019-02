Cel mai frumos cuplu din polo! Ea e dinamovista, el e stelist: "Mai facem misto unul de altul!" :)

Ea e dinamovista, el e stelist, iar dragostea a invins si formeaza cel mai frumos cuplu din polo

Tudor si Chelsea s-au cunoscut in bazin si de atunci sunt nedespartiti, chiar daca el joaca la Steaua si ea la Dinamo.

"Maxim ce putem face e sa ne luam la misto sau sa batem niste apropouri, insa doar atat", se amuza Chelsea.

Fata e din Chisinau, unde a facut dansuri si gimnastica. Parintii au convins-o sa intre in apa.

"Nu imi placea deloc, nu voiam sa intru in apa, insa frica mi-a disparut odata ce am dat primul meu gol. Din apa nu ies fara cateva zgarieturi sau o vanataie, am avut si fracturi la degete", spune Chelsea Gandrabura.

Tatal ei era in Londra cand i-a pus numele Chelsea.

"Au vrut sa am un nume foarte deosebit si a fost o premiera, am fost prima Chelsea din Republica Moldova".