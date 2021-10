Rico Verhoeven este de neoprit! L-a învins pe Jamal cu un ochi închis după ce a încasat o lovitură dură! Imagini cu impact emoțional

Verhoeven s-a luptat cu kickboxerul belgian cu origini marocane Jamal Ben Saddik și a ieșit învingător, deși la un moment dat părea că lupta este pierdută pentru el! Luptătorul olandez a reușit să câștige în ciuda faptului că a încasat o loviură dură din partea oponentului în încheierea primei runde.

În urma loviturii, Verhoeven a suferit o tăietură adâncă sub ochiul stâng, astfel că toată zona i s-a tumefiat. Cu toate astea, câștigătorul a nouă titluri mondiale nu a renunțat, încurajat și de mulțimea care îl aclama și cu un ochi închis, l-a pus pe Jamal la pământ cu o lovitură de genunchi în a treia rundă.

Ulterior, și-a doborât adversarul în a patra rundă din cele cinci posibile.

In their trilogy fight, Rico Verhoeven successfully defends his GLORY Heavyweight crown against the 2018 GP winner Jamal Ben Saddik. Kickboxing FOTYC pic.twitter.com/nOh4bbZHEM — Kakutogi World (@KakutogiWorld) October 24, 2021

Verhoeven, desfigurat atât de tare încât telefonul nu îl recunoștea

Fața sa a fost atât de desfigurată, încât în momentul în care a încercat să își deblocheze telefonul, funcția de recunoaștere facială nu îl recunoștea. Chiar a încercat să glumească despre asta la conferința de presă.

„Nu. Nu îmi recunoaște fața. Am fost în dureri? Da. Simți fiecare lovitură, însă poți să controlezi durerea. Cam oprești ceea ce simți”, a spus olandezul conform NLTIMES.

Mesaj după victoria obținută

Ulterior, kickboxerul a reușit să își deblocheze telefonul și a postat un mesaj pe contul său de Instagram, acolo unde a avut cuvinte de laudă la adresa oponentului său.

„Ce seară! Lupta aceasta a fost ca viața și a avut totul în ea. Greutate, glorie, dedicare și multe. Cădem, însă întotdeauna ne ridicăm și continuăm călătoria.

Ca să ai o luptă incredibilă ai nevoie de un adversar care are abilitatea să își întreacă limitele și să te ducă și pe tine la un nivel mai înalt, asta este ce a făcut Jamal...sunt fericit că am lăsat totul în ring. A fost o onoare să împart ringul cu tine pentru a treia oară și împreună am făcut istorie. Ai grijă și rămâi sănătos, campionule.

Vă mulțumesc pentru tot sprijinul și toată dragostea primită în această luptă istorică”, a scris Verhoeven pe Instagram.