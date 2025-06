Extrema Valentin Mihăilă a declarat la finalul meciului câştigat de România cu Cipru, 2-0 pe Arena Naţională, marţi seara, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, că selecţionata pregătită de Mircea Lucescu va lupta în continuare pentru calificare, chiar dacă şansele au scăzut după înfrângerile din meciurile precedente, cu Bosnia şi Austria.

"Sper că le-am făcut o bucurie fanilor în această seară. Noi vom lupta pentru calificare în continuare.

Nu ştiu dacă a fost Cipru adversarul perfect, ştiam ce echipă vom întâlni, am mai jucat cu ei, am câştigat din nou contra lor şi suntem foarte fericiţi pentru asta.

Acum ne gândim să ajungem cât mai sus, meciuri mai sunt, se mai pot încurca echipe, se poate încurca şi Austria, şi Bosnia. Mai este mult până la final, credem în şansa noastră şi vom da tot ce putem pentru a realiza acest obiectiv", a declarat Mihăilă, citat de Agerpres.

Valentin Mihăilă nu mai jucase din ianuarie



Revenit după o accidentare, Mihăilă s-a arătat mulţumit de evoluţia sa în partida cu Cipru, chiar dacă nu a fost integralist: "Îmi pare rău că nu am reuşit să fiu pe teren la meciul cu Austria. Acum sunt fericit că am putut să joc astăzi, că am reuşit să câştigăm şi cele 60 de minute am evoluat bine. Ştiu că nu puteam să joc toate cele 90 de minute, îi mulţumesc selecţionerului că m-a folosit".

Tricolorul a revenit pe gazon după o pauză de 130 de zile, ultimul său meci jucat fiind pe 31 ianuarie, un Parma - Lecce 1-3 în Serie A.

Naţionala României a învins echipa Ciprului cu scorul de 2-0 (2-0), marţi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Florin Tănase (43) şi Dennis Man (45+2).

Următorul meci oficial al României va avea loc pe 9 septembrie, în deplasare, cu Cipru, după partida amicală cu Canada, care se va juca pe 5 septembrie, la Bucureşti.