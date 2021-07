"Va fi ciudat fără Federer și Nadal!" Sârbii au dezvăluit cu cât îl premiază pe Novak Djokovic dacă aduce aurul acasă

Novak Djokovic a debutat cu brio în turneul olimpic de tenis de la Tokyo, învingându-l pe bolivianul Hugo Dellien (139 ATP) cu un dublu 6-2 în doar 60 de minute de joc. În turul secund, Djokovic se va duela cu Jan-Lennard Struff (48 ATP), pe care îl conduce cu 5-0 la scorul întâlnirilor directe.

Aflat la cel mai bun an al carierei sale, campionul Australian Open, Roland Garros și Wimbledon primește din partea Guvernului Sârb un stimul financiar de €70,000 pentru câștigarea unei medalii de aur, sumă care scade cu câte €10,000, direct proporțional cu treptele podiumului.

Novak Djokovic a câștigat în acest an €5,196,814 doar de pe urma celor trei trofee de mare șlem cucerite, dar ambiția lui Djokovic nu vine din lumea financiară, ci din dorința sa de a-și imprima pentru totdeauna numele în cărțile de istorie ale tenisului.

'Nole' a cucerit o singură medalie la Jocurile Olimpice, bronzul obținut la Beijing în 2008, iar la Rio de Janeiro a sfârșit eliminat încă din primul tur de actualul vicecampion olimpic, Juan Martin del Potro.

Nice exchange between Djokovic and Hugo Dellien at the net. pic.twitter.com/gABzwVF1N2