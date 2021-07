Emoții dis-de-dimineață pentru tenisul românesc: la ce ore vor juca Mihaela Buzărnescu și dublul Niculescu-Olaru 

Mihaela Buzărnescu a aflat ora de start a partidei din 16-imile de finală ale turneului olimpic de tenis de la Tokyo. Singura jucătoare din România pe tabloul de simplu al Jocurilor Olimpice 2020 o va înfrunta pe Marketa Vondrousova luni, 26 iulie, în jurul orei 06:30, imediat după încheierea duelului Elena Vesnina (Comitetul Olimpic Rus) vs. Camila Giorgi (Italia).

Duelul româno-cehesc dintre Buzărnescu și Vondrousova va avea loc în premieră, un aspect care poate contribui la apariția unei surprize pe care România și-o dorește în această partidă.



Învingătoarea meciului va juca în optimile competiției olimpice fie împotriva japonezei Naomi Osaka - devenită principala favorită la câștigarea medaliei de aur, după eliminarea liderului mondial, Ashleigh Barty -, fie contra elvețiencei Viktorija Golubic.

La dublu feminin, Monica Niculescu și Raluca Olaru vor juca al treilea meci pe terenul 5, în jurul orei 10:30, fus orar românesc, la scurt timp după finalizarea partidei de simplu dintre Petra Kvitova (Republica Cehă) și Alison Van Uytvanck (Belgia). Adversarele lor vor fi Ellen Perez și Samantha Stosur din Australia.

Dacă vor accede în sferturi, Niculescu și Olaru vor primi replica echipei mai bune din întâlnirea iberico-elvețiană dintre Garbine Muguruza / Carla Suarez Navarro și Viktorija Golubic / Belinda Bencic.

Miki does it! She fought hard all match and she gets the very tough win to make it a perfect day for the Romanian's at the Olympics. Mihaela Buzarnescu defeated Alison Riske 6-7, 7-5, 6-4.#Tennis pic.twitter.com/VFutFggIfx