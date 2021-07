”Mulțumim că ni le-ați bătut! Iubire din Taiwan!” Mesajele ireale primite de Monica Niculescu și Raluca Olaru la Tokyo

Monica Niculescu și Raluca Olaru au muncit din greu pentru a debuta cu victorie pe tabloul de dublu al turneului olimpic de tenis de la Tokyo. Pentru a se califica în optimile de finală, dublul românesc a eliminat perechea favorită numărul 5 la câștigarea medaliei de aur, alcătuită din surorile Hao-Ching Chan și Latisha Chan din Taiwan.

Contrar așteptărilor, jucătoarele din România au primit numeroase mesaje de felicitare din partea iubitorilor de tenis din Taiwan, bucuroși să le vadă pe surorile Chan pierzând.

”Sunt cele mai jalnice și lipsite de onoare sportive din Taiwan pe care le-am văzut vreodată. Nu ne merită aplauzele, iubirea și respectul. Vă mulțumim că ați bătut echipa Taiwanului (pe surorile Chan). Vă dorim ce e mai bun în restul competițiilor,” a fost unul dintre cele mai apreciate comentarii lăsate sub postarea Monicăi Niculescu pe Facebook.

”Ca taiwanez sunt atât de fericit pentru victoria voastră din turul 1 împotriva condamnabilelor surori Chan. Vă mulțumesc, ați făcut o treabă bună în echipă,” a completat un altul, care a strâns 45 de reacții la comentariul său.

”Felicitări din Taiwan, vă mulțumim că le-ați bătut pe taiwaneze,” ”Iubire taiwaneză pentru România”, au scris alți doi utilizatori din țara asiatică.

Taiwanese fans congratulating Monica Niculescu under her FB post after Moni/Olaru defeated the Chan sisters in doubles today. The Hsieh-Chans feud just keeps on giving ???? pic.twitter.com/g9U5LNJPN6