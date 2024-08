Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat oficial deschise Jocurile, eveniment care s-a desfășurat pe "Champs-Élysées" și "Place de la Concorde", o premieră în istoria Jocurilor Paralimpice, care au avut până acum ceremoniile de deschidere în stadioane.

S-a dat startul Jocurilor Paralimpice de la Paris 2024! O ceremonie superbă i-a primit pe sportivi în "Orașul Dragostei'

Atmosfera festivă a fost acompaniată de o securitate strictă, cu aproximativ 15.000 de ofițeri de poliție prezenți, dar și de un apus frumos care a contribuit la farmecul serii.

Tony Estanguet, președintele Paris 2024, a descris acest eveniment ca fiind începutul unei „revoluții paralimpice”, menită să aducă o schimbare profundă în percepția publicului asupra sportivilor cu dizabilități.

Ceremonia a fost regizată de coregraful suedez Alexander Ekman și a implicat 500 de artiști, incluzând și artiști cu dizabilități.

Aceștia au participat la numărătoarea inversă, iar cântăreața franceză Christine and the Queens a oferit o interpretare pop a celebrei piese "Je ne regrette rien" a lui Edith Piaf.

Parada celor 168 de delegații sportive a avut loc într-o atmosferă festivă, voluntarii aplaudând și dansând pe Champs-Élysées.

În timp ce sportivii francezi, ultimii din paradă, ajungeau în piață, mulțimea a scandat "Allez Les Bleus", iar Turnul Eiffel a strălucit în fundal.

Ceremonia s-a încheiat cu focuri de artificii și interpretarea piesei "Born to be Alive" de Christine and the Queens, urmată de "Je t'aime moi non plus" a lui Serge Gainsbourg.

Team România la Jocurile Paralimpice

România este reprezentată la aceste Jocuri Paralimpice de șase sportivi care concurează în trei discipline: judo pentru nevăzători, para-ciclism și para-tenis de masă. Primii români care vor intra în competiție sunt Camelia Ciripan și Bobi Simion, la proba de dublu mixt la para-tenis de masă, împotriva unei echipe din Japonia.

- judo pentru nevăzători: Alexandru Bologa şi Daniel Vargoczki

- para-ciclism: Eduard Novak şi Theodor Matican

- para-tenis de masă: Camelia Ciripan şi Bobi Simion.