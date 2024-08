Kenneth Bednarek (SUA), Fred Kerley (SUA), Kishane Thompson (Jamaica), Akani Simbine (Africa de Sud), Oblique Seville (Jamaica), Noah Lyles (SUA), Letsile Tebogo (Botswana) și Marcell Jacobs (Italia) au fost cei nouă sprinteri calificați în ultimul act.

Noah Lyles s-a impus într-o cursă în care câștigătorul a fost stabilit după photo finish, diferența față de Kishane Thompson făcându-se la cinci miimi de secundă.

Noah Lyles wins by five THOUSANDTHS of a second ????#BBCOlympics #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/1s3nK9SIXn