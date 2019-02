Wanda, facuta PRAF de sora lui Icardi: "Cea mai urata persoana!" Razboi in familia golgheterului lui Inter. FOTO

Ivana Icardi continua razboiul cu Wanda, sotia golgheterului de la Inter.

Wanda si sora lui Icardi nu sunt prietene, ba chiar cele doua sunt la cutite. Ivana, sora lui Mauro Icardi, considera ca Wanda sta cu fratele ei doar pentru bani si o considera pe Wanda drept "cea mai urata persoana". E ultima dintr-o serie lunga de postari impotriva sotiei lui Icardi. Cei doi sunt impreuna de cativa ani, dupa ce Wanda a divortat de Maxi Lopez, fostul coleg al lui Icardi de la Sampdoria.



"Pe vremea cand aveam si eu o cumnata frumoasa si de treaba. Ce momente frumoase! Era armonie in familie si ne iubeam cu toti. Pacat ca dupa cativa ani a intrat in familia noastra cea mai urata persoana. Aici Mauro te-am iubit si fara banii din buzunar. Mauro, familia ta te iubeste in continuare”, a fost mesajul postat de sora lui Icardi pe Twitter.

Cuando tenía una cuñada hermosa y buena! Qué lindos momentos.. nos queríamos y eramos unidos. Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia. Acá te amaban sin importan cuánto tenias en el bolsillo ♥️ Nosotros te seguimos amando. pic.twitter.com/JOn7UWDxvt

February 6, 2019

