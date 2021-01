Mai ceva ca la tenis! Napoli i-a luat SETUL Fiorentinei intr-o UMILINTA ISTORICA! Cat a putut sa se incheie meciul

Napoli a distrus-o pe Fiorentina intr-un meci al etapei a 18-a din Serie A.

Napoli a inceput meciul bine si a inscris dupa doar 5 minute prin Lorenzo Insigne. Pana la sfarsitul primei reprize, echipa condusa de Genaro Gattuso a mai punctat de 3 ori, gratie golurilor lui Diego Demme (36), Hirving Lozano (38) si Piotr Zielinski (45).

In repriza secunda, gazdele au mai punctat de 2 ori. Insigne a facut dubla in minutul 72 de lovitura de la 11 metri, iar Politano, jucator care a intrat pe parcursul meciului, a inchis tabela in minutul 89.

Dupa aceasta victorie, Napoli a ramas provizoriu pe pe locul 3 in Seria A cu 34 de puncte, fiind la egalitate cu AS Roma. Juventus o poate depasi in clasament, daca va reusi sa se impuna in derby-ul Italiei, impotriva lui Inter Milano, ocupanta locului secund din clasament.