Napoli, oferta de 900 de milioane €! Ce raspuns a dat De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis a primit o oferta de 900 de milioane de euro sa vanda clubul Napoli.

Aurelio De Laurentiis, care implineste astazi 70 de ani, a dezvaluit intr-un interviu pentru Corriere dello Sport ca a primit o oferta de 900 de milioane de euro pentru vanzarea clubului Napoli.

"Acum cateva zile m-a abordat un domn care mi-a spus ca vrea sa imi prezinte o oferta de cumparare a clubului pentru 900 de milioane de euro."

"I-am raspuns cat se poate de clar: Napoli nu este de vanzare! Nu am nici cea mai mica intentie sa vand echipa", a spus De Laurentiis.

Napoli a incheiat sezonul pe locul 2, pentru al doilea an la rand.

Ultimele informatii de pe piata transferurilor:



Barcelona, acord de 7.000.000 pentru Ludovit Reis

Barcelona urmeaza sa il ia pe mijlocasul de 18 ani Ludovit Reis, de la Groningen, din Olanda.

DETALII SUPLIMENTARE AICI

Cillessen s-a inteles cu Benfica, Barca tine la pret

Portarul olandez Jasper Cillessen, rezerva lui Marc Andre ter Stegen la Barcelona, s-a inteles cu Benfica, campioana Portugaliei. Goalkeeperul batav, care a aparat doar in Cupa in acest sezon, asteapta acum ca sefii Barcei sa accepte oferta lusitanilor.

Potrivit Goal.com, Barcelona vrea 25.000.000 euro in schimbul lui Cillessen, in timp ce Benfica a transmis ca e dispusa sa plateasca 15.000.000 euro.

In ciuda diferentei de pret, transferul are sanse sa se faca, intrucat Jasper Cillessen a transmis inca din finalul campionatului ca nu mai vrea sa ramana pe Nou Camp.

Barcelona a platit 13.000.000 euro pentru a-l lua pe Cillessen de la Ajax, in vara lui 2016.

Titularul Benficai in acest sezon a fost grecul Odisseas Vlachodimos.

OFICIAL: Julian Brandt la Dortmund, pentru 25.000.000 euro

Al treilea transfer tare facut de Dortmund in doar doua zile! Vicecampioana Germaniei l-a luat pe Julian Brandt de la rivala Bayer Leverkusen. In varsta de 23 de ani, Brandt a costat-o pe Borussia 25.000.000 euro.

7 goluri si 14 assisturi a dat el in sezonul recent incheiat al Bundesligii!

43 meciuri, 10 goluri si 17 pase decisive - sunt cifrele lui Brandt in toate competitiile.

OFICIAL: Thorgan Hazard la Dortmund, pentru aproximativ 30.000.000 euro

Borussia Dortmund a confirmat un nou transfer: l-a luat pe Thorgan Hazard, fratele lui Eden Hazard, de la Borussia Monchengladbach, cu aproximativ 30.000.000 euro.

DETALII SUPLIMENTARE AICI

Manchester United a pregatit 120 de milioane de euro pentru Joao Felix, noua minune a fotbalului portughez, scrie The Sun.

Suma reprezinta clauza de reziliere pe care Joao Felix (19 ani) o are in contractul cu Benfica. United nu este singurul club interesat sa achite clauza portughezului. Si Juventus e gata sa dea acesti bani in schimbul lui Joao Felix.