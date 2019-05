Anunt de ultima ora: cine transmite la TV Euro U21! Visul unei NOI GENERATII DE AUR incepe pe 18 iunie

Romania da peste Franta, Anglia si Croatia la Euro U21 din Italia si San Marino.

Drepturile pentru transmiterea partidelor in Romania au fost cumparate de TVR! Televiziunea nationala va transmite intreg turneul final! Pentru pustii lui Radoi aventura va incepe cu un stagiu de pregatire, la inceputul lui iunie. Apoi, pe 18 iunie, nationala are primul meci, contra Croatiei, la San Marino. Pe 21 iunie intalnim Anglia la Cesena, iar pe 24 iunie Franta, in aceeasi localitate.