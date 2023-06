După ce și-a dat jos medalia de finalist al Europa League, prima din CV-ul său, după cele cinci finale câștigate, antrenorul portughez a avut un discurs dur imediat după partidă, fiind convins că rezultatul este unul nedrept.

Totuși, Mourinho și-a arătat aprecierea pentru dăruirea elevilor săi din această partidă. Inevitabil, „The Special One” a fost întrebat și despre viitorul său, pentru că numele lui a fost asociat cu mai multe cluburi importante în această perioadă.

Jose Mourinho: ”Trebuie să luptăm pentru acești băieți”

„Suntem morți din punct de vedere fizic și mental pentru că ieu cred că rezultatul este nedrept. Au fost multe episoade dubioase, prea multe lucruri de evaluat. Dar asta am spus și echipei, suntem mândri de ceea ce am reușit. Poți să pierzi un meci, dar nu demnitatea, profesionalismul. Am câștigat cinci finale europene, am pierdut-o pe aceasta și până acum nu m-am întors acasă mai mândru ca de această dată. Am dat totul în acest sezon.

Merg în vacanță luni, până luni am timp să vorbesc cu cei din club, apoi vom vedea. Trebuie să luptăm pentru acești băieți. Sunt un om serios, le-am spus patronilor acum câteva luni că, în cazul în care voi fi căutat de un alt club, ei vor fi primii care vor afla.

Nu voi face nimic secret, sunt direct și onest. Am vorbit cu cei de la naționala Portugaliei în decembrie, dar nu am avut niciun alt contact. Mai am un an de contract cu Roma, asta e situația. Am obosit să fac totul singur, să fiu și om de comunicare, să pun mereu fața asta”, a spus Jose Mourinho, citat de Gazzetta dello Sport.

VIDEO - Momentul în care Jose Mourinho aruncă medalia de finalist

Jose Mourinho nu a păstrat medalia de vicecampion Europa League

'The Special One' a fost vizibil supărat după prima finală pierdută, iar după ce a primit medalia, s-a asigurat că locul doi nu stă prea mult timp în posesia sa. Jose Mourinho a fost filmat dându-și jos medalia imediat după ce a coborât de pe podium, având o privire posomorâtă.

Tehnicianul ulterior s-a dus și s-a „lepădat” complet de medalia cu locul secund, aruncând-o spre un fan din tribună care i-a cerut-o.