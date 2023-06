După ce s-a zvonit că e dorit de PSG și ar fi gata să plece de la AS Roma, după finala Europa League, pierdută la penalty-uri cu Sevilla, Jose Mourinho pare să fi decis să rămână la Roma.

Apreciat de fanii capitolini după rezultatele sale din ultimii doi ani, Mourinho a făcut un gest prin care i-a asigurat pe aceștia că va rămâne și în sezonul următor pe Olimpico.

Jose Mourinho este antrenorul lui AS Roma din 2021, iar până acum a strâns 110 partide pe banca grupării italiene.

Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United și Tottenham sunt echipele pe care le-a mai pregătit Mourinho în cariera sa.

José #Mourinho rassicura i tifosi. A suo modo, ma il gesto fatto ai romanisti sotto la Monte Mario Nord vale più di mille parole. Mentre fa il giro di campo il tecnico della Roma, con il dito, dice ai tifosi: “Io resto qui”. #CorrieredelloSport #ASRoma #RomaSpezia pic.twitter.com/skSddtIIxO — Corriere dello Sport (@CorSport) June 4, 2023

Jose Mourinho: ”Am obosit să fac totul singur”

„Merg în vacanță luni, până luni am timp să vorbesc cu cei din club, apoi vom vedea. Trebuie să luptăm pentru acești băieți. Sunt un om serios, le-am spus patronilor acum câteva luni că, în cazul în care voi fi căutat de un alt club, ei vor fi primii care vor afla.

Nu voi face nimic secret, sunt direct și onest. Am vorbit cu cei de la naționala Portugaliei în decembrie, dar nu am avut niciun alt contact. Mai am un an de contract cu Roma, asta e situația. Am obosit să fac totul singur, să fiu și om de comunicare, să pun mereu fața asta”, a spus Jose Mourinho, după finala Europa League