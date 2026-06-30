Clubul, fondat în 2012, a depășit anul acesta pragul de 200 de membri — o creștere care nu vine din întâmplare.

Explicația vine și pentru că pe banca tehnică se află Cristian Chivu, care în primul său sezon la cârma nerazzurrilor a livrat o dublă de senzație: Scudetto-ul — al 21-lea titlu din istoria clubului — și Cupa Italiei. Un antrenor român în fruntea uneia dintre cele mai mari echipe din Europa: un magnet firesc pentru pasionații de fotbal din România.

Iar astăzi este o zi importantă pentru cei care vor să facă parte din poveste. Este ultima zi în care membership-ul Inter Club poate fi reînnoit la preț redus — 30 de euro pentru Senior și 18 euro pentru Junior (categoria Junior îi include pe copiii născuți după 1 iulie 2012). De mâine, taxa de nou înscris se aplică tuturor, atât membrilor vechi, cât și celor noi. Practic, e ultima fereastră pentru cea mai avantajoasă opțiune a sezonului.

Dincolo de cifre, Inter Club România înseamnă fotbal trăit împreună. Clubul organizează deplasări la meciurile de acasă și din deplasare ale echipei — în Serie A, în Coppa Italia și în Liga Campionilor. În plus, abonamentul Plus oferă acces la o fază dedicată de vânzări pentru biletele la partidele de pe San Siro din toate cele trei competiții.

Iar pasiunea nu se oprește la stadion. În fiecare etapă, membrii se reunesc în puburi din București și din marile orașe ale țării pentru a vedea meciurile umăr la umăr — exact așa cum trebuie trăit fotbalul, în comunitate. Toți membrii cotizanți sunt incluși în grupul de WhatsApp Inter Club Romania, unde se coordonează deplasările și ieșirile, și intră automat în tombola anuală a clubului, cu numeroase premii puse la bătaie.

Fie că visezi la o seară pe San Siro sau pur și simplu nu mai vrei să vezi niciun meci singur, locul tău e aici. Înscrie-te astăzi, prin profilul oficial de Instagram: @interclub_romania.