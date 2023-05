Londonezii l-au achiziționat pe Lukaku de la echipa „nerazzurrilor” în 2021 pentru 113 milioane de euro, însă după un sezon slab, l-au împrumutat înapoi la Inter, pentru 7.8 milioane de euro.

Împrumutat la Inter, Romelu Lukaku a vorbit despre viitorul său

Înțelegerea cu trupa din Serie A e aproape de final. Odată cu încheierea actualei stagiuni, Lukaku ar trebui să se întoarcă la gruparea de pe Stamford Bridge, însă acest lucru ar rămâne incert.

Totuși, Lukaku a vorbit despre viitorul său și a remarcat faptul că nu se simte sub niciun fel de presiune, precizând că totul constă într-o simplă decizie.

„M-am simțit bine la Chelsea sezonul trecut, dar știam că dacă nu va merge bine o am în spate pe Inter. Când am semnat din nou, am înțeles că aici e locul meu. Iau în serios clubul.

Vreau să fiu cea mai bună variantă a mea. Să fiu încurajat e cel mai bun lucru. Viitorul aici? Vom vedea. Nu mă simt sub presiune, e doar o decizie care trebuie să fie luată. Asta e tot”, a spus Lukaku, potrivit Tuttomercatoweb.

Cifrele lui Romelu Lukaku